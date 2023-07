Addio Ilde, regina della piada "Un’icona del nostro territorio"

Non sarà più lì, al suo posto, Ilde Urbinati adagiata ad attendere i clienti, come tutti la ricordano, in un sedia all’ombra dell’edera. Si è spento il suo sguardo profondo che scrutava l’ordine del servizio da un angolo di quel chiosco della "buona piadina" aperto da più di 65 anni. E di anni Ilde ne aveva 87. Un tempo di vita lungo e corroborato dall’esperienza, dal lavoro e dalla tenacia dell’imprenditrice che si mette in gioco di stagione in stagione. Su tutto, la passione per la piadina e la capacità di valorizzarla con un talento unico. Perché Ilde ha fatto scuola di ristorazione, mostrando con semplicità in che modo un cibo povero si può trasformare in una prelibatezza gourmet. Ma il Bar Ilde è rimasto fedele alla tradizione: le piadine classiche, una ricetta speciale, il servizio impeccabile e una sala en plein air. Un chiosco quello della Ilde, che è quasi un elemento naturale spuntato fra il tufo delle colline, ideale per pasteggiare al fresco di Covignano. Il Bar Ilde è a sua volta un astro attorno a cui hanno orbitato i personaggi della notte del Bandiera Gialla, del Paradiso e del Melody Mecca. La scomparsa di Ilde Urbinati è un lutto per i figli Gianluca e Nicoletta che, insieme ai nipoti, portano avanti una storia d’eccellenza gastronomica. Ma è anche un lutto per la città. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad la ricorda così: "Ciao Ilde, ora riempi il paradiso di piadine". Ilde era anche un’apprezzata attrice dialettale nella compagnia di Guido Lucchini, più un passatempo in cui ci metteva tanta passione, che un lavoro. Dal suo locale sono passati tanti personaggi, da Gino Bramieri ad Anna Falchi, passando per Vittorio Sgarbi e Oreste Lionello. "La storia di Ilde Urbinati è un pezzo della storia di Rimini – racconta Emma Petitti, presidente del Consiglio regionale – A maggio scorso avevi festeggiato i 65 anni della vita del tuo locale aperto nel 1958 da papà Antonio con la piada rigorosamente ‘brevettata’ da mamma Maria". Pieno di dolore anche il commento dell’ex consigliere comunale Simone Bertozzi: "Se ne va la nonna dei riminesi, la regina dello strutto, la signora della piada. Un lutto collettivo, ma che non basta condividere per anestetizzare". Ma i commenti si sprecano: "Ilde è un’istituzione riminese, icona e regina della piadina".

Il funerale è in programma lunedì 10 luglio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Fortunato a Covignano. La salma poi sarà tumulata nel cimitero di Rimini.

Andrea G. Cammarata