In alto i calici: a Cattolica torna Wein Tour

Torna a Cattolica Wein tour, la manifestazione enogastronomica dedicata ai vini dell’Emilia Romagna tra racconti, innovazione e sostenibilità. Appuntamento dal 16 al 18 maggio per una tre giorni di assaggi e masterclass in viale Bovio, nel cuore della Regina. La nona edizione sarà interamente dedicata ai sentimenti e alle storie d’amore che si racchiudono in un calice. Un viaggio dedicato ad appassionati e curiosi attraverso cinquanta cantine regionali. Acquistando calice e ticket degustazione, i visitatori potranno assaporare le migliori produzioni locali e in linea con la sostenibilità, chi ha partecipato alle scorse edizioni potrà utilizzare il proprio calice logato, acquistando solo i coupon. Buon vino ma anche street food di qualità, pronto ad arricchire il percorso enogastronomico, in cui a fare da regina sarà la piadina romagnola.

Spazio anche alle masterclass nell’arena Wein tour in viale Bovio, un approfondimento speciale sui vini dell’Emilia Romagna. Si parte venerdì 16 alle 18 con ‘Tutti i colori del Lambrusco’ a cura dell’enologo premiato al Vinitaly 2025 Sandro Cavicchioli. Il giorno dopo (alle 17) riflettori su ‘Trebbiano di Romagna’ con Bruno Piccioni e gran finale domenica 18 (alle 17) con ‘I vini bianchi dell’Emilia Romagna’ e a seguire ‘Rimini doc’ di Andrea Laghi. La partecipazione alle masterclass ha un costo di 10 euro e richiede la prenotazione via mail. Tra gli appuntamenti in calendario anche quello con Luca Gardini, il miglior critico di vino in Italia e nel mondo, curatore della guida di vini per L’Espresso e la Gazzetta dello Sport. Gardini dialogherà con la sindaca Foronchi sabato 17 alle 19 sul valore del territorio in relazione all’enogastronomia. "Dopo Pasqua e i lunghi ponti primaverili, proseguiamo Cattolica con un’altra manifestazione capace di raccontare la città e il territorio attraverso le sue eccellenze – dice la sindaca Franca Foronchi –. Il Wein Tour è una vera immersione nel mondo del vino, dalla conoscenza dei produttori al calice. Saranno tre giorni di passeggiate tra cantine selezionate dove sarà possibile degustare alcuni tra i migliori vini della nostra Regione. Sarà come portare l’entroterra al mare, in un dialogo aperto con il territorio". Accompagnerà la passeggiata enogastronomica la musica dei dj set con Luigi Del Bianco e Mirko Zeta di Radio Sabbia e la voce di Monika Kiss.

Federico Tommasini