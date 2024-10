"Aeroporti più integrati: ecco il modello vincente"

Più di mille buyer esteri provenienti da 75 Paesi, 2.700 espositori, 55 start-up. Il Ttg mette Rimini al centro del mondo del turismo. Tutti alla ricerca della Veritas, tema che guida l’edizione di quest’anno. Maurizio Ermeti, presidente di Ieg, rivendica la necessità di "mettere insieme tutti i soggetti coinvolti nel settore turistico per dare un coordinamento a quella che è una vera e propria industria. Non basteranno le nuove tecnologie, i dati e l’intelligenza artificiale se non si affronteranno i problemi in modo integrato". Quel che serve, per Ermeti, è "un patto di governance che tenga insieme tutti i soggetti, governo, Regioni, destinazioni e imprese". Strategico resta il miglioramento dei collegamenti, "perché un turista deve poter raggiungere comodamente una destinazione", così come è "fondamentale la riqualificazione alberghiera". Dappertutto e anche a Rimini. Una città, l’istantanea del sindaco, Jamil Sadegholvaad, alla quale "non è stato regalato nulla, ma che è stata capace di destagionalizzare. Rimini nei prossimi 5 anni completerà il suo ciclo di innovazione, rigenerazione e adeguameto al cambiamento climatico: il Piano di salvaguardia di balneazione, il Parco del mare, gli investimenti sulla città storica e d’arte verranno conclusi insieme al nuovo piano di sviluppo del quartiere fieristico con l’avveniristica arena indoor per i grandi spettacoli ed eventi sportivi. Questo lungo ciclo – le parole di Sadegholvaad – definirà una Rimini non più a esclusiva trazione balneare, ma una città con servizi e ambizioni europee 12 mesi all’anno".

Intanto Assoaeroporti ha chiesto all’Unione europea di "sostenere con contributi pubblici gli investimenti dei piccoli scali regionali perché ‘fondamentali per la competitività dei territori’. È necessario – sottolinea il sindaco – mettere gli enti locali nelle condizioni di sostenere gli aeroporti di prossimità. Lavorare in maniera capillare è fondamentale, un sistema aeroportuale integrato è vincente per il turismo". Al suo fianco, sul palco del Ttg, c’è l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Che fa un "bilancio positivo" dei suoi dieci anni di mandato, evidenziando l’importanza dei grandi eventi come il Tour de France. E gli aeroporti? "Bisogna alzarne il livello di internazionalizzazione". Rimini nel 2026 ospiterà il meeting Routes, una convention con tutti i principali scali per "costruire un sistema integrato regionale e alzare l’internazionalizzazione". Questo è il grande obiettivo.

g. c.