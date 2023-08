Agenti accertatori in azione a Cattolica

L’amministrazione comunale cattolichina ha messo in campo gli "agenti accertatori" per risalire all’identità di chi abbandona i propri rifiuti per strada o accanto ai cestini. Sono in arrivo le prime multe, infatti "l’abbandono dei rifiuti è un reato per il quale il regolamento Atersir di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti prevede sanzioni da 52 a 900 euro" spiega l’amministrazione comunale Un fenomeno, quello dell’abbandono dei rifiuti, che durante l’estate è purtroppo in forte crescita. "L’ amministrazione comunale ricorda che è possibile – spiegano i tecnici – per chi non ha la possibilità di seguire il calendario dei conferimenti fornito da Hera, recarsi alle isole ecologiche di Corso Italia e via delle Rimembranze in caso di rifiuti non smaltibili nei modi e tempi previsti". L’assessore all’Ambiente Uguccioni ribadisce: "Cattolica è un Comune molto virtuoso per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti, nell’ultimo anno la percentuale di raccolta differenziata è stata superiore al 85% e questo deve essere motivo di orgoglio per tutti noi. Purtroppo, i trasgressori fanno più notizia di chi segue le regole. Per questo l’attivazione degli agenti accertatori ci ha permesso di iniziare a sanzionare chi abbandona sacchetti di indifferenziata in strada".