Al Fulgor si celebra. Amy Winehouse

Cinque Grammy Awards e canzoni che sono entrate nella storia della musica. Un talento unico. Amy Winehouse con la sua voce ha conquistato milioni di fan. La cantante britannica scompare nel 2011 a soli 27 anni. È all’apice del successo ed è considerata, insieme ad Adele e Duffy, una delle più importanti voci del soul bianco della nuova generazione. La sua storia e le sue canzoni magnetiche, come Rehab, hanno ispirato anche Sam Taylor-Johnson, regista del biopic Back to Black, un titolo che prende il nome dal suo celebre album. All’artista è dedicata una serata evento al cinema Fulgor di Rimini, domani alle 21, con la proiezione del film e un concerto in apertura (i biglietti sono vicini al tutto esaurito). Il film racconta la straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, Back to Black, pubblicato nel 2006 dopo il suo disco d’esordio Frank del 2003. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli dischi più leggendari di tutti i tempi. La storia di Amy è introdotta dal concerto della cantante Vanessa Vaccari e di Mecco Guidi, tastiere e hammond. Il duo si esibisce con alcuni brani che hanno portato l’artista inglese al successo.

Lina Colasanto