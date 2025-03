Al teatro di Verucchio. Mercadini ci svela i ’segreti’ della Terra

Che cosa hanno in comune gli astronauti della Nasa e gli antichi asceti indù...? Per scoprirlo, non resta che andare a vedere a teatro domani Roberto Mercadini, in scena con Noi siamo il suolo, noi siamo la terra al Pazzini di Verucchio. Attore e regista, poeta e scrittore, divulgatore, Mercadini è diventato in pochi anni uno dei protagonisti della scena teatrale italiana. A Verucchio porta uno dei suoi testi più visionari, Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo per una cittadinanza planetaria. "Sapevate che i pipistrelli, ogni anno, danno un contributo all’economia degli Usa che è paragonabile al fatturato di Microsoft? E che il deserto del Sahara fertilizza la foresta amazzonica?". E ancora: "Che cosa hanno in comune gli astronauti della Nasa e gli antichi asceti indù?". Si ride tanto con Mercadini e le sue storie, ma i suoi spettacoli sono basati su dati rigorosamente scientifici. È quello che vuole l’attore romagnolo. Mercadini strappa risate al pubblico (perché è un comico nato) ma, al tempo stesso, fa riflettere gli spettatori sul legame strettissimo tra ecologia ed economia, su come gli ecosistemi apparentemente più lontani interagiscano fra loro, sui rischi che il nostro pianeta corre a causa dei cambiamenti climatici. L’appuntamento con Mercadini è domani sera al teatro Pazzini di Verucchio, sipario 21.15.