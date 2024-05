Al Teatro Galli sui passi di Noureev. Sul palco Polina Semionova e Max Darlington

Rimini Danza. Ed è pronta ad accogliere i più talentuosi danzatori. Questo grazie ad un evento internazionale che sbarcherà in città dal 16 al 21 luglio. Ovvero la quinta edizione del Concorso Rudolf Noureev, per il quale sono già iniziate le selezioni. Il tutto si concluderà con uno spettacolo - saggio finale a cui prenderanno parte due grandi nomi di questa arte: Polina Semionova e Max Darlington.

Così, al Teatro Galli di piazza Cavour, la danza classica tornerà ad essere grande protagonista dell’estate romagnola. Richiamando a Rimini tanti giovani studenti, ma anche danzatori professionisti.

Anche questi sono giovanissimi, dai 15 ai 24 anni, e provenienti da ogni parte del mondo. In quei giorni loro lavoreranno e saranno a fianco di ètoile eredi del genio artistico russo Noureev. Ma non solo, perchè saranno accompagnati anche dai docenti di importanti scuole e accademie. Così come a ospiti a d’eccezione che, insieme, daranno vita ad un evento unico nel suo genere a livello internazionale.

Questo appuntamento è organizzato dall’associazione culturale Artfest, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Noureev.

Inoltre, durante il periodo di questa quinta edizione del concorso, saranno assegnati cinque premi di categoria, ma anche stage in grandi scuole o compagnie internazionali e, su proposta della giuria, un gran premio eccezionalmente attribuito a un allievo particolarmente meritevole.

Non c’è solo il concorso, le

cui selezioni sono già in corso, perchè si svolgeranno anche due tipologie di stage.

Il primo è aperto anche ai più piccoli, e oltre la danza contempla l’atelier di trasmissione (dei corsi) del repertorio Noureev. Questo è rivolto a ragazzi dai 9 ai 14 anni. I partecipanti studieranno in classi di classico e contemporaneo tenute da Elisa Scala, docente scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano e Jean Alavi, professore di danza contemporanea del Conservatorio nazionale superiore di musica e danza di Parigi. Il secondo stage è riservato esclusivamente a danzatori dai 14 anni in su, che saranno pre-selezioni via video, e che ogni giorno potranno prendere parte alla classe del mattino e a un’ora di studio dal repertorio Noureev con le tre etoiles dell’Opera Nazionale di Parigi ed eredi artistici del danzatore; ovvero Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli. Ma anche ad una lezione di contemporaneo con Jean Alavi.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione. Queste sono già aperte considerando, come scrivono dall’organizzazione, che le classi saranno a numero chiuso, "per garantire la qualità e il rigore dell’insegnamento".

Tutti gli allievi partecipanti al concorso, così come quelli iscritti agli stage, si esibiranno nello spettacolo finale, domenica 21 luglio, al quale prenderà parte anche un’ospite speciale.

Si tratta di Polina Semionova, ballerina principale dell’American Ballet Theatre dal 2012, ’principal guest’ presso il Mikhailovsky Theatre di St. Petersburg e al Bavarian State Ballet München, così come allo Staatsballett di Berlino dal 2014. A calcare il palco ci sarà inoltre Max Darlington, ballerino professionista dell’Opera di Parigi, già vincitore del primo premio del Concorso Noureev nel 2021.

La giuria è invece composta, dal presidente Daniel Agésilas, da professionisti del calibro di Irene Guaraldi, segretario di giuria, e le etoiles dell’Opéra di Parigi Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli.

Per richiedere informazioni e inviare la propria candidatura è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo concours.rudolfnoureev@gmail.com o telefonando al numero 380 641 3533. Oppure visitando il sito internet www.concoursrudolfnoureev.com.