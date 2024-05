Albergatore grave dopo la lite con il cliente

Una lite furibonda nella hall di un hotel di viale Gramsci, tra il titolare e un cliente. Ad avere la peggio è stato proprio l’albergatore, un riccionese di 74 anni, che dopo aver battuto la testa contro un muro e poi sul pavimento, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena. E’ stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Denunciato per lesioni il cliente, un 40enne bresciano che pratica arti marziali. Sul posto i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. L’episodio è avvenuto l’altro ieri, nel pomeriggio. Stando a quanto riferito dai testimoni il 40enne - arrivato a Riccione la scorsa settimana per partecipare a un convegno - era stato rimproverato dal gestore della struttura in diverse occasioni per via del suo comportamento molesto. Atteggiamenti che avrebbero infastidito gli altri clienti dell’albergo, spingendo il 74enne ad intervenire chiedendogli di comportarsi in maniera più consona. Sta di fatto che già altre volte i due erano arrivati ai ferri corti senza però mai passare dalle parole ai fatti. Non è andata così domenica, quando l’albergatore - al termine di una lite particolarmente accesa - sarebbe stato affrontato dal 40enne. La situazione è presto precipitata. Il riccionese sarebbe stato spintonato battendo prima la testa contro un muro poi contro il pavimento, perdendo i sensi. Grande la paura delle altre persone che in quel momento si trovavano nella hall dell’albergo. Immediatamente è partita la chiamata al 118 e ai carabinieri, che sono arrivati sul posto a sirene spiegate. La botta è stata forte e per il 74enne in un primo momento si era temuto il peggio. Per questo motivo, dopo averlo stabilizzato, i sanitari hanno ritenuto necessario il ricovero con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini. Fino a ieri l’uomo si trovava ancora ricoverato ma le sue condizioni sarebbero in netto miglioramento e i sanitari lo avrebbero dichiarato fuori pericolo. Il 40enne è stato invece identificato e denunciato a piede libero. Deve rispondere, in via provvisoria, dell’accusa di lesioni. Del fatto è stato informato il magistrato di turno che ha aperto un fascicolo. I miliari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Sono in corso delle verifiche per comprendere i motivi che hanno portato all’innescarsi della lite poi sfociata in una vera e propria aggressione.