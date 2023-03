"Alberi crollati sulle tombe, nessuno fa nulla"

Cipressi crollati sulle tombe, infiltrazioni, neve, fango e desolazione. I residenti della frazione di Perticara a Novafeltria lanciano un appello al Comune e alla Montefeltro Servizi, per la sistemazione del cimitero. I problemi sono sotto gli occhi di tutti e la segnalazioni sono arrivate anche sui social. "È una vergogna che il gestore della cura e pulizia del cimitero non sia ancora intervenuto per togliere le piante cadute sulle tombe dei nostri cari – attaccano in coro i cittadini – . Nessuno è ancora venuto a controllare, sono giorni che scriviamo mail di segnalazione alla società, ma dopo le ultime nevicate il cimitero si trova ancora nel completo degrado".

Dalle foto scattate da alcuni cittadini si notano anche infiltrazioni nelle strutture in muratura dove sono presenti decine di tombe. "La scena peggiore da vedere: i cipressi ribaltati sulle tombe a terra – continuano i residenti –. Alcuni spezzati a metà, per colpa della neve pesante caduta nelle scorse settimane. Contattando la Montefeltro Servizi non abbiamo sortito alcun effetto, se non il via libera a poter tornare a fare visita ai nostri cari sepolti nel cimitero. Ma come possiamo andare al cimitero, con quei cipressi sulle lapidi? Siamo una frazione abbandonata. A Novafeltria fatti del genere non sarebbero mai successi. il cimitero è un luogo di preghiera, dove si vanno a trovare i propri cari. Non è possibile vedere un simile scempio. Se non agiranno a breve dovremmo farlo da soli armandoci di motoseghe e buona volontà".

Sconsolati, i residenti rincarano la dose: "Come sempre i problemi della nostra comunità vanno sistemati dalla comunità stessa". Dalla Montefeltro Servizi e dal Comune di Novafeltria questa la risposta alla situazione segnalata dai residenti: "Abbiamo già preso in carico la segnalazione fatta da alcuni cittadini. Gli operai si stanno organizzando con un piano di interventi, agiranno - non appena sarà possibile - con la sistemazione di tutto il verde e la presa in carico anche dei sopralluoghi con alcuni tecnici, per capire quali tipi di infiltrazioni sono presenti".

r.c.