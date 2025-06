"Notte rosa a giugno: una scommessa vinta"

Una scommessa vinta. Per Jamil Sadegholvaad non ci sono dubbi: anticipare la Notte rosa a fine giusto è stata la mossa giusta per rilanciare il grande evento della Riviera, giunto alla 20esima edizione, e portare più turisti. "Abbiamo creduto nel valore simbolico ed emozionale di iniziare la Notte rosa nel giorno più lungo dell’anno – dice il sindaco – e i numeri, l’entusiasmo, la partecipazione di pubblico ci confermano che la scommessa è stata vinta. La fotografia regalata dalla serata di venerdì è stata bellissima: quasi un Ferragosto anticipato, dove spiccavano i volti festanti e illuminati di rosa di tantissimi giovani per il concerto di Rds in piazzale Fellini". E allora "un ringraziamento particolare va alla squadra di Rds guidata da Massimiliano Montefusco: si è confermata radio partner di Rimini e dell’estate degli italiani con un cast di artisti capaci di emozionare il pubblico. E il bello è che mai come quest’anno tutto questo è solo l’inizio. Abbiamo davanti ancora tutta l’estate, che continua con tanti altri capitoli da scrivere, ad esempio l’Italian global series festival (il festival delle serie televisive iniziato ieri con l’evento dedicato a I Cesaroni, ndr)". "Voglio ringraziare – conclude il sindaco – il lavoro e lo sforzo di squadra di operatori turistici, forze dell’ordine, di chi lavora nei servizi primari, che hanno reso possibile questo miracolo fatto di impegno, passione, professionalità e organizzazione". Per il bilancio complessivo della Notte rosa bisognerà attendere i prossimi giorni. Ma è un fatto che nel weekend a Rimini tanti hotel abbiano fatto il pieno o quasi. Merito anche del meteo e di tanti eventi, tra cui Ginnastica in festa in corso alla Fiera.