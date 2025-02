Almeno tu nell’universo: a Cattolica l’omaggio a Mia Martini

Questa sera alle 21 le note delle più celebri canzoni di Mia Martini echeggeranno al Salone Snaporaz di Cattolica. Sul palco per lo spettacolo di Atir Teatro Ringhiera Almeno tu nell’universo, che riprende il brano scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, tre attrici e cantanti. Si tratta di Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan che con le loro splendide voci restituiranno la grandezza e la fragilità di una delle ugole d’oro più amate e applaudite della musica italiana. Il racconto spazia dai suoi indimenticabili brani, che ormai imbastiscono la storia della canzone italiana, fino ai ricordi personali, memorie e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, comprese quelle dell’amata e odiata sorella Loredana e naturalmente di Ivano Fossati, compagno fondamentale di bellissimi progetti artistici e di una travagliata e profonda storia d’amore. È stato lui a scrivere per la celebre artista diversi capolavori come La costruzione di un amore, Vola, E non finisce mica il cielo. Come sottolinea la produzione, "Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, era un’anima mediterranea, calda, solare, ma con una vita complicata, sempre accompagnata da uno strano senso di solitudine, tra momenti bui e periodi luminosi. Il rapporto con il padre, l’esperienza del carcere, il convivere per anni con la terribile nomea di ‘iettatrice’ diffusasi nel mondo dello spettacolo per l’invidia di quella voce così potente, nuova e commovente, ma anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il successo e le collaborazioni con tanti artisti e compagni di viaggio trapeleranno dal racconto in musica e parole di una delle voci più intense della storia musicale del nostro Paese". Sarà un’occasione anche per ricordare quell’edizione del Festival di Sanremo, quando Mia Martini partecipò con Almeno tu nell’universo, brano per lungo tempo rimasto inedito, perché Lauzi desiderava che a cantarlo per prima fosse proprio Mimì, che per questo brano, nonostante avesse conquistato appena il nono posto, ottenne il premio della critica e tantissimi apprezzamenti da parte del pubblico, tant’è che ancora oggi è uno dei suoi brani più richiesti e ascoltati. Il cartellone degli spettacoli cattolichini proseguirà mercoledì 12 febbraio al Teatro della Regina, dove andrà in scena Il risveglio, ultimo lavoro scritto e interpretato da Pippo Delbono (vendita on line: www.vivaticket.it , informazioni e biglietteria martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30, sabato dalle 10 alle 13).

Nives Concolino