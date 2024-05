Apprendista operaio per un’azienda chimica

Un’azienda chimica del Riminese è alla ricerca di un apprendista operaio. Il candidato che verrà assunto dovrà occuparsi della produzione di fragranze per uso industriale, dell’etichettatura del prodotto, dell’imballaggio e della preparazione delle spedizioni. Si richiedono diploma di scuola superiore, ottima dimestichezza con il computer e i sistemi informatici in generale, ottima manualità, precisione, buone capacità organizzative, predisposizione al lavoro di squadra, flessibilità. L’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali. Contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni e successivo contratto a tempo indeterminato. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Registrarsi con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.