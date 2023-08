Arduini pronto all’interrogatorio

E’ previsto per la giornata di domani l’interrogatorio di convalida di Marco Arduini, 45 anni, ex partecipante al programma "Uomini e Donne" nella versione over, dedicata cioè agli over 35. Il 45enne, che si trova in carcere a seguito dell’arresto eseguito dai carabinieri di Cattolica, è accusato di maltrattamenti e lesioni per diversi, presunti episodi di aggressione fisica e verbale che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - sarebbero stati perpetrati ai danni della fidanzata di 19 anni.