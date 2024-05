Arriva Ronchi, la spinta di Castro:: "Dobbiamo crescere in fretta"

New Rimini è oggi di scena allo stadio dei Pirati e si tratta del secondo weekend consecutivo nell’impianto amico.

Oggi, con gara1 in programma alle 15 e gara2 alle 20, la truppa di Dorian Castro se la vedrà con le New Black Panthers di Ronchi dei Legionari, squadra con cui condivide il medesimo record (2 vinte e 2 perse) e che arriva a Rimini ambiziosa. Ronchi, che ha in Midena (625), Cechet (429) e Da Re (389) i battitori fin qui più caldi, proporrà come partenti Davide Bertoldi e Matthias Zotti. Qualche dubbio in più tra i padroni di casa, che non sanno ancora se potranno far iniziare Paredes, acciaccato, nella partita serale.

Con Tognacci versione extra-lusso nella serale della scorsa settimana e Aiello che ha sempre iniziato gara1, qualche interrogativo rimane.

"Veniamo da una sfida dai due volti – dice il manager Dorian Castro - Contro Rovigo siamo partiti con difficoltà, ma dovevamo avere più coraggio perché potevamo comunque raddrizzarla. Poi ci siamo ripresi molto bene nella serata con una bella vittoria. Ora siamo pronti sfida e sappiamo che serviranno due belle prestazioni per essere competitivi con Ronchi. Preferisco così, giocare partite contro squadre forti ci consente di crescere più in fretta. Stiamo lavorando sulla capacità di essere regolari e molto concentrati in tutti i 27 turni di battuta, sia in attacco che in difesa. Dobbiamo crescere nella qualità di ogni giocata, avere sempre la testa sul gioco e invece talvolta ci perdiamo. Ma vedo i ragazzi molto applicati e sono fiducioso". Fin qui il box di battuta riminese ha risposto presente soprattutto con Pulzetti, autore di uno straordinario 8/13 (615 la media corrispondente), e Baccelli (385). Più in difficoltà gli altri al di là della potenza di Chacon, che quando la mette in campo sfodera spesso e volentieri una valida extra-base. Per lui due doppi e due tripli nel 5/18 stagionale (278). Nel girone C si giocano anche Crocetta – Cagliari e Rovigo – Padova. Weekend già importante per individuare meglio gli equilibri del raggruppamento.

Loriano Zannoni