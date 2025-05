Assemblea di RivieraMutua: "Tuteliamo la nostra salute"

Sabato 7 Giugno alle ore 9.30, nella sala Conferenze della filiale RivieraBanca a Gradara, avrà luogo l’Assemblea Sociale di RivieraMutua ETS, realtà di welfare sociale fortemente voluta e creata dalla governance di RivieraBanca quale grande progetto mutualistico per la cura e la prevenzione della salute, nel riconosciuto interesse della comunità di appartenenza. RivieraMutua offre una mutualità integrativa riservata ai soci, con molteplici funzioni in ambito sanitario, sociale, scolastico, culturale, ricreativo, di prevenzione e cura della salute, di sostegno alle famiglie, con contributi per giovani e studenti.

Stipula convenzioni per offrire ai soci sconti immediati sulle prestazioni mediche e contributi per le prestazioni sanitarie e diagnostiche presso strutture private qualificate, importanti servizi con tempi di attesa ridotti, tariffe agevolate e controllate per sostenere check up, visite preventive, accertamenti diagnostici, interventi sanitari. "La salute è un bene prezioso, il primo diritto che abbiamo nella nostra vita – afferma il Presidente di RivieraMutua e di RivieraBanca Fausto Caldari (in foto) – che dobbiamo conservare con la massima attenzione".