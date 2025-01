Assicurazioni in rialzo. Più 5% rispetto a giugno

Nuovo anno e nuove tariffe per l’assicurazione auto. La cattiva notizia è arrivata già nel dicembre scorso per i riminesi che rappresentano gli automobilisti costretti a pagare le cifre maggiori in regione per assicurare l’auto. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre dello scorso anno per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia di Rimini servivano 588,47 euro, facendo la media delle migliori tariffe sul mercato. Quasi 33 euro più della media regionale. Se si paragona il dato dell’Osservatorio per la realtà riminese con quello del mese di giugno 2024 ci si ritrova con un rincaro medio del 5,6%, anche in questo caso superiore alla media regionale del 5,3%.

Nel riminese assicurare un veicolo costa di più. La classica Rc auto ha un peso maggiore sulle tasche e non è il solo che gli automobilisti devono sobbarccarsi. La nostra provincia è anche quella in cui nel corso del 2024 c’è stato, in proporzione agli automobilisti, il maggior numero di sinistri denunciati con colpa. Stiamo parlando di persone che vedranno peggiorare la propria classe di merito e dunque pagheranno un premio assicurativo sensibilmente superiore. La percentuale di guidatori che nel corso del 2024 ha denunciato un sinistro con colpa è stata dell’1,94%. Un valore superiore alla media regionale ad anche a quella nazionale. In regione seguono Piacenza (1,74%) e Forlì-Cesena (1,73%). A Ferrara sono meno della metà (0,93%).

L’Osservatorio di Facile.it ha anche stilato l’identikit di chi vedrà peggiorare la propria classe di merito dopo un indicente. La percentuale è superiore tra le donne rispetto agli uomini (1,84% rispetto a 1,41%). L’indagine ha permesso anche di differenziare a seconda della professione. Si scopre così che sono gli impiegati pubblici la categoria che in percentuale ha dichiarato con maggiore frequenza un sinistro con colpa, il 3.01%. Per questi guidatori il costo del premio assicurativo aumenterà. Sul podio si piazzano i dirigenti-funzionari (2,33%) e le casalinghe (1,94%).

Tra rincari e incidenti potrebbe tuttavia arrivare una buona notizia. "Il rallentamento dell’inflazione e la stabilizzazione dei tassi di sinistrosità stanno sicuramente iniziando ad avere i primi effetti positivi sul fronte dei prezzi RC auto, che nel corso 2024, pur rimanendo elevati, hanno visto rallentare il trend di crescita", spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. "Se il contesto economico rimarrà stabile, ci aspettiamo che gli effetti positivi si trasmettano sul mercato RC auto e che la curva di prezzi possa tornare a stabilizzarsi".

a. ol.