Un altro attacco incendiario a Rimini, a fuoco un'auto

Rimini, 29 dicembre 2023 - Nuovo incendio doloso nella notte a Rimini. Attorno alla mezzanotte, a prendere fuoco è stata una Chevrolet parcheggiata in via Dario Campana. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Allertata anche la polizia di Stato che si sta ora occupando delle indagini. Resta da capire se l'episodio sia collegato o meno con gli attacchi incendiari registrati recentemente a Viserba. La notte della vigilia di Natale i piromani erano entrati in azione in via Sacco e Vanzetti dando fuoco a diversi motorini. Le fiamme hanno portato all'evacuazione di una quarantina di persone.