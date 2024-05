L’auto capotta e finisce in giardino: tragedia sfiorata nel Riminese

Misano, 7 maggio 2024 - Perdono il controllo a causa dell'asfalto viscido, l'auto si cappotta e finisce nel giardino di una casa. L'incidente è avvenuto stanotte in via Cella Raibano, a Misano, intorno all'una. Tanta paura per la coppia a bordo della macchina finita fuori strada, una Volvo XC 90. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per prestare soccorso alle due persone a bordo. L'uomo al volante se l'è cavata con lievi ferite, mentre la donna è stata portata per precauzione all'ospedale 'Bufalini', ma non è in pericolo di vita.