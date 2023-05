Autospurghi in azione "Ogni ora 200 chiamate"

Da martedì scorso lavorano senza sosta per ripulire e liberare scantinati, cantine e garage invasi dall’acqua. Sono le ditte di autospurgo della provincia di Rimini, letteralmente sommerse da uno tsunami di telefonate di decine e decine di famiglie travolte dall’alluvione. "Quella di martedì – commenta Michele Vantini, della Vantini Giuseppe srl di Riccione – è stata una giornata quasi folle. In un’ora e mezza abbiamo ricevuto quasi 200 chiamate. Tutte persone disperate, alcune addirittura in lacrime, che ci chiedevano di intervenire al più presto. Abbiamo fatto il possibile, mettendo in campo tutti gli uomini e i mezzi a disposizione, ma nonostante la buona volontà non abbiamo potuto compiere dei miracoli". Ora l’emergenza sembra essere alle spalle, ma le operazioni di pulizia proseguono senza sosta. "La coda degli interventi non è stata ancora smaltita del tutto, sono rimasti degli ascensori da svuotare e alcuni scantinati da bonificare – aggiunge Vantini –. Nell’ultima settimana abbiamo eseguito tra i 200 e i 300 interventi, con sette autospurghi attivi oltre alle motopompe e al personale specializzato. Per noi, è vero, si tratta di lavoro, ma sarebbe impossibile non commuoversi di fronte alle richieste di aiuto che sono arrivate da tante famiglie in difficoltà. Facciamo la nostra parte, per quanto in misura minore rispetto a volontari e soccorritori, come l’abbiamo fatta a Senigallia un anno fa". Telefoni bollenti anche a Cattolica, nella sede della ditta di Alberto Cavoli e Giorgio Ferri.

"La giornata di martedì è stata un vero inferno, adesso la situazione è migliorata, anche perché il livello dei fiumi sembra essere tornato sotto controllo – osserva Cavoli -. Abbiamo avuto il nostro bel da fare, tra garage e cantine da svuotare: peccato purtroppo non aver potuto aiutare tutti coloro che si sono rivolti a noi. Ci hanno contattato addirittura da Santarcangelo e da Pesaro". "A Rimini abbiamo evitato la catastrofe, nel Cesenate e nel Ravennate è andata molto peggio" osserva Gianni Magnani, dell’omonima ditta. "Certo, abbiamo avuto molte richieste da gestire, e ci siamo ritrovati a dover intervenire per scantinati o garage allagati e, in alcuni casi, per pompe non funzionanti, ma per fortuna nulla di irrisolvibile. Poteva andare peggio, questo è sicuro".