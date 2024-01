Azienda informatica a caccia di un sistemista

Un’azienda che opera nel settore informatico cerca un un tecnico sistemista informatico per la propria sede di Rimini. Dopo un periodo di affiancamento e formazione iniziale, il tecnico svolgerà un servizio di help desk supportando telefonicamente e telematicamente i clienti in caso di problematiche tecniche. Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: passione per il mondo informatico, buona conoscenza dell’uso del personal computer, residenza nel territorio della provincia di Rimini. Il contratto proposto è a tempo determinato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno spezzato, precisamente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’inserzione è rivolta ad ambosessi. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’ e selezionare l’annuncio che interessa seguendo poi le istruzioni per l’invio del curriculum.