Azienda riminese ‘firma’ i negozi di Armani

Una ’firma’ riminese per le boutique Armani di Hong Kong, New York, Roma e Milano. L’incarico della progettazione per la parte strutturale è stato affidato alla Sarti Engineering. Che si avvale, per lo showroom ’Armani Fifth Avenue’ nel centro di Manhattan, dove occupa i primi tre piani di due edifici di fronte alla celebre Trump Tower, della collaborazione di prestigiose aziende riminesi quali il ’mitico’ Cantiere Carlini, costruttore di magnifiche imbarcazioni in legno, di Scm Group, Carpentedil di Coriano e la forlivese Saiv. "In questo caso – spiega l’ingegner Gilberto Sarti – ci siamo occupati non solo di tutta la parte edile strutturale, ma anche dell’attività di project & construction management per la realizzazione della scala. Nonostante si fosse negli Stati Uniti, la realizzazione è avvenuta con le nostre imprese locali gestite appunto dal nostro studio. Come la Saiv, che si è occupata di tutta la struttura in acciaio, e la Carpentedil, per la parte edile e le rifiniture, e per la parte strutturale della scala stessa. Mentre il cantiere navale Carlini si è occupato del favoloso corrimano della scala stessa utilizzando le macchine operatrici dell’Scm Group". "Tale scala – continua Sarti – è stata poi trasportata via nave, dal porto di Genova al porto di New York e poi nel cuore di Manhattan per il montaggio con la nostra supervisione e assistenza. Data la complessità dell’opera, è stato necessario coinvolgere eccellenze artigiane italiane perché non si era riusciti a realizzarla con imprese americane". Il progettista per Emporio Armani di New York e Hong Kong è l’architetto Fuksas, mentre per Armani Milano in galleria Vittorio Emanuele e Armani Roma in via Condotti la progettazione è curata direttamente dagli architetti di Armani Design. "Per Hong Kong – continua Sarti – ci siamo occupati in particolare delle strutture in acciaio della scenografia e della scala a forma di X".

"Quella della boutique Armani all’interno della galleria Vittorio Emanuele a Milano è stata una importante ristrutturazione – spiega il progettista – con la progettazione di una nuova scala interna elicoidale e gli interventi nel solaio a botte esistente in accordo con la soprintendenza di Milano". Il negozio si sviluppa su due piani per una superficie di 220 metri quadrati. Gli ambienti sono ‘ritmati’ dalla scelta di colori e materiali diversi, tutti di pregio, che caratterizzano le tre aree principali, la cui divisione è evidenziata da portali laccati nero lucido. Gli interni del negozio, progettati dallo stilista e dal suo team di architetti, presentano un nuovo design. "Importante anche la ristrutturazione in corso della boutique Armani in via dei Condotti, cuore pulsante della shopping a Roma – conclude Sarti – con progettazione di nuova scala interna e ascensore panoramica che sarà nello stile dello Store A|X". Tra i tanti interventi nel campo della moda, quello previsto alla boutique Armani di Ginevra e all’hotel Armani di Milano, con ristorante gourmet.

Mario Gradara