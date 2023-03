Battiston è l’ispettore Stucky per le vie di Rimini

L’ispettore Stucky arriva in città. La fiction, con al centro Giuseppe Battiston nei panni del protagonista, tratterà di storie tutte ambientate a Rimini, ed è stata inserita nel piano fiction approvato dalla Rai. Il consiglio di amministrazione Rai infatti ha dato il via libera ai piani di produzione dei canali generalisti e specializzati, nonché alla pianificazione della fiction per l’anno in corso. Questo il risultato della riunione al cui centro c’è stato nei giorni scorsi il nuovo piano fiction tra passato e presente, con ’fiction drama’ e storie contemporanee.

Tra i titoli di maggior spicco tra quelli inseriti nel ventaglio programmatico c’è una fiction evento dedicata al poeta immortale Giacomo Leoparti; Mameli, dramma risorgimentale incentrato sulla figura dell’ideatore dell’inno nazionale; Bel canto, una serie sul melodramma, incentrata sulla storia di tre donne innamorate dell’opera.

Non solo, tra le serie c’è anche Prima di noi, dal romanzo storico e corale di Giorgio Fontana edito da Sellerio, saga familiare che spazia dalla prima guerra mondiale agli anni duemila. E, per l’appunto, L’ispettore Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston e protagonista di storie ambientate a Rimini.