Bellaria punta a unificare gli istituti comprensivi. La scuola riparte guardando al futuro dell’istruzione

"Siate protagonisti del vostro domani". Parte da qui il caloroso augurio di buon lavoro, il benvenuto ai nuovi dirigenti, ma anche una riflessione sul positivo radicamento della sede distaccata dell’Alberghiero Malatesta e sulla prossima unificazione dei due istituti comprensivi di Bellaria Igea Marina: questi i passaggi salienti del messaggio congiunto che il sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore alla Scuola Adele Ceccarelli hanno voluto rivolgere ieri agli oltre 1.900, tra bambini e ragazzi, per i quali ha suonato la prima campanella dell’anno, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il mondo legato alla didattica della città di Panzini.

Bellaria Igea Marina, infatti, vedrà sui banchi 849 alunni delle scuole primarie, 628 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, nonchè 222 piccoli accolti alle scuole d’infanzia statali. In totale, 1699 coloro che risultano iscritti presso strutture statali, con la ’Ferrarin’ che, tra le primarie, si conferma come il plesso più frequentato con 293 alunni. Sono poi 45 gli iscritti alla scuola d’infanzia comunale ’Allende’, a cui si sommano 80 bambini accolti dagli istituti d’infanzia privati e 105 piccolissimi iscritti ai nidi d’infanzia ’Il Gelso’ e ’Piccolo Gelso’. Una galassia scolastica che anche quest’anno inizia a muoversi anticipata da un cospicuo insieme di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che hanno interessato diversi plessi scolastici: opere con cui l’amministrazione ha recepito le istanze presentate dagli istituti scolastici e che sono state realizzate in sinergia con Anthea, nel contesto del contratto di global service.