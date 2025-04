Bertornati ai Bagni Ralf. Riccione prepara la maratona musicale

Tutti in spiaggia per 12 ore consecutive di musica e divertimento ai Bagni Ralf. Non è un vero inizio di stagione senza la musica del deejay Ralf. Anche quest’anno l’appuntamento torna in occasione del 25 aprile. Venerdì alle 12 si apriranno le porte del Samsara di Riccione, zona Marano, e della spiaggia libera a fianco. È qui, in un’area di 13mila metri quadrati, che si terrà l’evento Bagni Ralf. Le prenotazioni stanno andando bene, dicono gli organizzatori. Sui social erano pubblicizzati anche pacchetti con ingresso allo spettacolo e soggiorno in hotel. Hanno risposto in migliaia. C’è anche chi ha prenotato dalla Sicilia pur di essere a Riccione nel giorno della Liberazione per fare festa sulla sabbia con dj Ralf che sui social annunciata la festa sulla sabbia e assicura: "Con me ci saranno tanti amici". Non scherza. Nelle dodici ore di musica, da mezzogiorno a mezzanotte, si alterneranno si due palchi, il primo sulla spiaggia libera e il secondo interno agli spazi del Samsara beach Riccione, ben 20 dj.

Ma Bagni Ralf non sarà solo musica. Negli spazi allestiti ci sono anche le aree food, oltre a trenta postazioni bar e all’immancabile village shop dove trovare qualche capo di abbigliamento per non dimenticare un’esperienza che accade solo una volta l’anno. "Le vendite stanno andando bene – spiega Mauro Bianchi del Samsara Beach – Si tratta di un evento che con il passare degli anni è diventato un richiamo per tutti coloro che a Riccione lo hanno vissuto e vogliono tornarci, anche con la famiglia e i bambini. Tant’è che abbiamo prenotazioni di genitori con bambini anche piccoli, di 4 o 6 anni".

Tutto è pronto per un giorno della Liberazione da vivere sulla sabbia da mezzogiorno fino a quando arriverà la notte, con i parcheggi per il popolo di Ralf predisposti a monte di viale D’Annunzio mentre piazzale Vittorini verrà trasformato un un enorme ingresso all’evento.

Andrea Oliva