Biancazzurri battuti dalla Virtus

Un punto per l’Under 17 di serie C del Rimini contro la Vis Pesaro (0-0). Rimini: Mordenti, Cenci, Fabbri (40’ st Lombardi L.), Bizzarri, Manzi (10’ st Zammarchi), Nava (40’ st Lombardi N.), Drudi (40’ st Di Pollina), Mengoni (10’ st Romualdi), Molfetta (10’ st Cellarosi), Eco (17’ st Foschi), Grassi. All.: Mandola. Niente punti per l’Academy con la Virtus Verona (3-1). San Marino: Cenci; Delvecchio (82’ Baldazzi), Colombini, Meloni (75’ Raschi), Montali, Zavoli (75’ Molinari), S. Tamagnini, Deronjic (64’ N. Tamagnini), Markaj (64’ Grandoni), Arcangeli, Canarezza. All.: Di Maio. Under 17 serie C (6ª giornata): Feralpisalò-Clodiense 2-0, Trento-Vicenza 1-1, Spal-Padova 6-1, Caldiero-Carpi 2-0, San Marino-Virtus Verona 1-3, Arzignano-Legnago 0-2, Vis Pesaro-Rimini 0-0. Classifica: Vicenza 16; Virtus Verona 15; Spal 12; Feralpi 10; Triestina, Padova, Caldiero 9; Rimini 8; Trento, Legnago, San Marino 7; Clodiense 6; Vis 5; Arzignano 1; Carpi 0.