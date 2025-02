"Bianchi già interdetto per 5 anni"

A seguito dell’assoluzione decisa nei giorni scorsi dal Tribunale di Rimini per il dottor Vittorio Bianchi (in foto a destra), il quale si trovava a processo perché accusato di avere commerciato farmaci ’proibiti’ poiché contenenti sostanze dopanti, l’Ordine dei Medici di Rimini, nella persona del presidente Maurizio Grossi (in foto a sinistra), precisa con una nota: "Che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile, con sentenza 22301 del 04/04/2019 ha rinviato il giudizio sulla radiazione del sanitario alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute in diversa composizione, per mero vizio di forma nella composizione della stessa Commissione. Va, inoltre, ricordato che per il caso denominato “Anabolandia” la Corte di Cassazione, Sezione Penale ha pronunciato in data 10/11/2020 sentenza di inammissibilità del ricorso presentato dal dottor Bianchi, con ciò confermando la condanna dello stesso emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 07/02/2020 ad anni 3 di reclusione con sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5", conclude la nota dell’Ordine.