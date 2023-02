Bollette di luce e gas, i contributi sul piatto

Caccia al contributo per pagare le bollette di luce e gas. Sono state poco meno di trecento le famiglie che hanno presentato domanda per ottenere un aiuto dal Comune di Riccione. Di queste 256 hanno colpito nel segno avendo i requisiti necessari richiesti dal bando. Una trentina di domande invece sono state scartate perché mancanti di alcuni documenti necessari, dall’Isee alla mancanza dei requisiti relativi al patrimonio immobiliare fino alle utenze intestate a soggetti diversi da quelli che ne facevano richiesta. Il contributo che riceveranno le 256 famiglie che hanno visto la richiesta accettata andrà da 460 euro a 500.

"In realtà ci aspettavamo un numero maggiore di domande - premette l’assessore alla Famiglia Marina Zoffoli -. Ma va anche detto che nel distretto sud c’era già un bando aperto che consentiva di ottenere degli aiuti per pagare le bollette energetiche, e non era possibile cumulare entrambi gli aiuti economici. Quest’ultimo bando, voluto dalla giunta comunale e riservato alle famiglie riccionesi, ha consentito di dare circa 122mila euro. Il fondo che avevamo messo a disposizione era di 250mila euro, dunque una metà è ancora disponibile". Gli uffici e la giunta nei prossimi giorni decideranno quale sarà il modo migliore di spenderli. "Posso dire fin da subito che le risorse rimarranno in capo ai Servizi sociali. Non abbiamo ancora deciso come reinvestirle. Non dobbiamo dimenticare infatti che gli ambiti nei quali vengono erogati aiuti sono diversi. Ricordo ad esempio il bonus affitti che aiuta a integrare la spesa che i nuclei famigliari devono sostenere per pagare il canone. Ci sono poi tutte le attività che vengono svolte per aiutare le famiglie indigenti che si presentano chiedendo un aiuto. Ci sono vari ambiti e a seconda delle graduatorie che ci saranno decideremo quale sarà quello dove vi sono le maggiori criticità così da intervenire destinando le risorse rimaste".

Per le imprese, invece, c’è ancora tempo per presentare domanda relativa al bonus energia comunale. L’amministrazione ha prorogato i termini del bando che consente di ottenere un aiuto economico per pagare le bollette di luce e gas per i costi sostenuti nel primo semestre del 2022. Le domande arrivate, hanno lamentato le categorie nelle scorse settimane, sono state poche. Da qui la proroga dei termini dal 27 gennaio al 12 di febbraio. Ma le associazioni hanno anche chiesto che un futuro bando tenga in considerazione le bollette del secondo semestre dell’anno, quello con l’estate, cosa che coinvolgerebbe molte più attività in città.

