Cade in mountain bike Soccorso dall’elicottero

Mattinata di paura ieri per un ciclista che si trovava in escursione con la mountain bike in Alta Valmarecchia, nella zona del monte Pincio a Novafeltria. Qui il ciclista è caduto rimanendo ferito, un incidente che ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 a bordo dell’elisoccorso. L’incidente è avvenuto mentre l’escursionista stava percorrendo un tratto molto frequentato dagli amanti del downhill.

L’uomo ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra. A seguito del colpo il ciclista ha riportato diversi traumi, tra cui al torace. Immediatamente altri bikers hanno dato l’allarme che ha permesso ai sanitari del 118 a bordo dell’elicottero di raggiungere il luogo dell’incidente sul monte Pincio e trasportare l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena.