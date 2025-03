Cade per colpa di un tombino . Chiede 23mila euro

La caduta a terra, mentre pedalava lungo la pista ciclabile di via Coriano. La corsa in ospedale. Gli esami. Le cure. E la famiglia della ragazzina ferita ha deciso di fare causa al Comune, perché l’incidente è stato provocato da un tombino mal posizionato. L’episodio è avvenuto il 21 agosto 2021. I genitori, alcuni mesi dopo l’incidente, hanno presentato una richiesta di risarcimento danni a Palazzo Garampi, ritenendo il Comune responsabile dell’accaduto per la cattiva manutenzione della ciclabile e il posizionamento del tombino. Ma somma richiesta è stata giudicata troppo alta dall’amministrazione, che ha negato il risarcimento. Da qui la decisione dei famigliari della ragazzina di andare per le vie legali e fare causa al Comune. Che, qualche giorno fa, ha nominato come proprio legale l’avvocato Giacomo Cresci, in vista del processo ormai imminente. Sempre che non si arriva a un accordo stragiudiziale prima dell’udienza. I famigliari della ragazzina chiedono danni per quasi 23mila euro.