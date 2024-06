Campionati nazionali Uisp, Centro Kiai Judo in luce. Cadetti 73 kg: Pecci sul gradino più alto del podio

Grande successo per gli atleti del Centro Kiai Judo di Riccione e Cattolica al 50° Campionato Nazionale di Judo UISP a Scandicci. Federico Pecci (in foto mentre è sul podio) si è classificato primo nella categoria cadetti maschile 73 kg, aggiudicandosi il titolo di campione italiano e la cintura nera per meriti agonistici, con tecnica impeccabile e grande forza di volontà. Leonardo Copioli ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria esordienti B 81 kg. Anna Andreani seconda classificata nella categoria senior femminile 52 kg e Dylan Mammarella secondo classificato nella categoria senior maschile 80 kg. Terzi e medaglie di bronzo Andrea Ambrositerzo nella categoria senior maschile 73 kg, Irene Bulzinetti nella categoria cadette femminile 57 kg pure con cintura nera per meriti agonistici. Anna Vittoria Forlani sempre terza classificata nella categoria cadette femminile 52 kg; Guido Guidi terzo classificato nella categoria esordienti B 81 kg e Yuri Franca terzo classificato nella categoria esordienti B 42 kg. Infine quinti classificati Matteo Talacchi nei senior 66 kg, Enea Masi negli esordienti B 46 kg e Francesco Pilolla nella categoria esordienti A 55 Kg.

Luca Pizzagalli