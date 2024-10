La seconda giornata di campionato potrebbe essere considerata ordinaria nell’ambito di una regular season da 38 partite, ma qualche scontro importante segnala che potrebbe non essere così. Cantù – Brindisi è il match clou: entrambe sconfitte all’avvio e con lo spettro di andare già a -4 dalla vetta dopo quattro giorni di campionato. Grande sfida anche in panchina tra due coach come Nicola Brienza e Piero Bucchi. Occhio anche allo scontro interessante tra due squadre in salute come Verona e Urania Milano, belle sorprese qualche giorno fa. Pesaro in casa è nettamente favorita con Vigevano, mentre tra Cremona e la Cividale del "Pilla" è prevista gran battaglia. Forlì non può sbagliare in casa con Cento, così come Udine che ospita Nardò dopo il ko a Rimini. Completano il turno, oltre a Piacenza – Rbr, anche Livorno – Torino e Avellino – Rieti. Una gara si giocherà tra una settimana, mercoledì 9: è quella tra Fortitudo Bologna e Orzinuovi, coi primi che avranno così una settimana intera di riposo prima del match di domenica al Flaminio con Rbr. Il motivo? Si gioca Liverpool – Bologna di Champions League. La classifica: Urania Milano, Rimini, Cento, Cividale, Rieti, Pesaro, Verona, Cremona, Avellino e Orzinuovi 2; Cantù, Brindisi, Vigevano, Torino, Nardò, Piacenza, Forlì, Livorno, Udine e Fortitudo 0.