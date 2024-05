Casa della Salute, apre il cantiere. Spostati i giochi

"In vista del prossimo cantieramento per la realizzazione della nuova ‘Casa della Salute’, da ultimare entro il 2026, che sarà costruita ’specularmente’ al nuovo Cau (inaugurazione prevista il 20 maggio) è in corso lo spostamento dei giochi presenti nel parco adiacente alla residenza comunale, che saranno installati poco distante dalla collocazione attuale". Ne dà notizia l’amministrazione comunale. Chiarendo che l’obiettivo è quello di "garantire il divertimento in sicurezza di bambini e famiglie anche durante l’esecuzione dei lavori, a cura dell’Ausl nel contesto delle Case di Comunità previste dal Pnrr". Per illustrare invece i nuovi servizi sanitari del Cau lunedì al Palaturismo (alle 18) si terrà un incontro con l’Ausl. Annunciati Mirco Tamagnini, Antonella Dappozzo, Cristina Fabbri.