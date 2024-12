Cavo riparato, restano i disagi per chi telefona

Rimini, 1 dicembre 2024 – Segnale telefonico scarso o a singhiozzo, specialmente per i clienti Wind Tre. Connessione internet a rilento. Un’altra giornata di passione per le telecomunicazioni in Valconca, dopo quella di venerdì che ha fatto scattare decine e decine di segnalazioni tra Cattolica, Misano e Riccione ma anche nei comuni dell’entroterra. C’è da dire, anzitutto, che il problema principale, dovuto al danneggiamento di un cavo avvenuto l’altro ieri in via Irma Bandiera a Cattolica durante i lavori per la posa della linea elettrica, è stato risolto, e che almeno su questo fronte la situazione è rientrata pienamente.

“La società appaltatrice del servizio – spiega l’assessore del Comune di Cattolica, Alessandro Uguccioni – si è messa prontamente all’opera per il ripristino della linea. Già in serata (venerdì per chi legge, ndr) la situazione era tornata alla normalità. Durante la mattina (di ieri per chi legge, ndr) non abbiamo ricevuto altre segnalazioni, ma continueremo a tenere monitorato l’evolversi delle cose e a raccogliere eventuali segnalazioni se dovessero arrivare”.

I disagi avevano coinvolto più aree in quanto il cavo interrotto (e poi ripristinato dai tecnici) conteneva ben 144 fili di fibra ottica ed era posto a un paio di metri di profondità, dunque il suo raggio di azione era piuttosto ampio. Risultato: comunicazioni via internet rimaste ferme al palo per quasi un giorno intero, causando non pochi disagi agli utenti della zona sud della provincia che non hanno potuto collegarsi al web per scaricare e-mail o partecipare alle videochiamate. Disagi che si sono aggiunti ad altri di diversa natura, che in questo caso hanno mandato in tilt i Pos e i pagamenti elettronici un po’ in tutta Italia. Giovedì scorso la società Worldline (che gestisce i pagamenti Nexi) ha subìto problemi di connessione a causa di un’interruzione della rete di terzi che ha interessato le connessioni ai suoi data center in Italia. Nel tardo pomeriggio di venerdì i servizi sono tornati alla normalità grazie alle varie misure adottate.

Ieri, nel frattempo, specialmente dalla zona sud della provincia e dalla Valconca in particolar modo sono continuate ad arrivare segnalazioni per la mancanza di copertura telefonica. Segnalazioni che hanno coinvolto gli utenti di Wind Tre ma anche altre compagnie. In questo caso le criticità non sarebbero un problema dovuto a guasti o rotture a livello locale, ma riconducibili alle singole compagnie.