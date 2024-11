Cavo tranciato, Rete in tilt: disagi e proteste

Il collegamento su Zoom che non funziona, le call che saltano, le comunicazioni via internet impossibili da mantenere attive. Una giornata nera per tante aziende e professionisti quella di ieri in larga parte della zona sud della provincia. Disagi che si sono verificati anche a Rimini.

Tutto ha avuto origine da uno scavo che si stava eseguendo ieri mattina a Cattolica, in via Irma Bandiera.

"Durante le operazioni relative alla posa di nuovi cavi elettrici nella via Irma Bandiera – ricostruisce l’accaduto l’assessore del Comune di Cattolica, Alessandro Uguccioni – c’è stata una rottura che ha interrotto il passaggio della fibra ottica e quindi della connessione dati sulla zona Violina e del porto. Da quando ci siamo accorti del disagio abbiamo subito organizzato un sopralluogo. La società appaltatrice del servizio è al lavoro per il ripristino della linea da ieri mattina e contiamo di risolvere la problematica entro questa mattina (sabato, ndr)".

I disagi hanno coinvolto a catena più aree perché il cavo interrotto conteneva ben 144 ‘fili’ di fibra ottica ed era posto a un paio di metri di profondità. Le operazioni di sistemazione del danno sono proseguite per tutta la giornata come anche i disagi per l’utenza che hanno portato il Comune di Riccione ha un appello sui propri canali social. "L’amministrazione comunale è a conoscenza delle difficoltà di connessione a Internet che stanno interessando diverse zone della nostra città e dei territori limitrofi – ha scritto l’amministrazione riccionese –. A seguito di numerose segnalazioni, l’amministrazione ha preso contatti con i vari gestori, che hanno assicurato che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile".

Il disservizio non va tuttavia confuso con i problemi registrati nei giorni precedenti nei bancomat di diversi istituti di credito. In quel caso il problema era nazionale e non limitato al territorio provinciale.

Tornando ai problemi della rete verificatisi ieri, a subire pesanti disagi anche il convegno che si sta tenendo al palazzo dei congressi per le difficoltà nel gestire i collegamenti da remoto in diretta con il congresso che si svolgeva nelle sala della Palariccione. Disagi che hanno coinvolto tante altre aziende private, professionisti e utenti privati per le tante incombenze che ad oggi si svolgono attraverso le connessioni in rete.

Nella mattinata odierna si attendono notizie da Cattolica per la sistemazione del danno, con disagi che dovrebbero diminuire considerando che si tratta di un giorno pre festivo. Le amministrazioni comunali di Cattolica e Riccione stanno seguendo l’evolversi della situazione in contatto con i referenti dell’azienda che sta eseguendo i lavori.

Andrea Oliva