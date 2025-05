Riccionese truffata da un finto poliziotto : "Ero confusa, gli ho consegnato i miei gioielli"

La truffa le è costata 8mila euro tra catene, anelli e orecchini. Vittima Liliana Gambuti, 69enne di San Lorenzo. Tutto è iniziato mercoledì intorno alle 16,45 con la telefonata di un uomo che le ha chiesto se fosse sola in casa. E’ seguita una seconda chiamata con la quale un sedicente agente della Questura le comunicava che suo marito aveva investito un 24enne sulle strisce pedonali. A quel punto la donna ha chiesto di parlare con il marito, ma il truffatore l’ha invitata a pagare subito tre verbali e l’assicurazione per non incorrere nella galera. Quando la signora ha risposto dicendo di non avere tutti quei soldi, il finto agente le ha chiesto i gioielli. Lei si è ribellata ma l’uomo ha cominciato a inveire, sostenendo che nel frattempo il giovane era morto e per il marito si profilava la galera. Il truffatore l’ha quindi costretta a rimanere al telefono fino all’arrivo di un suo ‘collega’, che giunto a casa della Gambuti ha fatto razzia d’oro.