C’è l’accordo, via libera al rimborso

Accordo raggiunto tra l’Eccellentissima Camera, Sga Società di gestione degli attivi ex Bns e gli ex correntisti Cis che avevano presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rappresentati dall’avvocato Stefano Pagliai. L’intesa, frutto del confronto degli ultimi mesi tra le parti private, la segreteria alle Finanze e Sga, prevede un parziale rimborso immediato dei Titoli di Stato con scadenza al 2032 a favore di tutti i portatori delle stesse a fronte della rinuncia ai ricorsi introdotti in sede europea. Si prevede anche un preciso impegno a ripartire tutte le risorse derivanti dalla liquidazione del patrimonio del Cis a favore dei risparmiatori. "Il gruppo – spiega l’avvocato Pagliai – di risparmiatori ha voluto sempre mantenere aperti i canali di confronto. Pur dinanzi agli evidenti disagi vissuti da coloro che si sono visti spostare la restituzione dei propri risparmi di 10, 15 o 20 anni. Confidiamo che quello di oggi sia il primo passo di un percorso che porti in tempi ragionevolmente rapidi a risolvere le criticità ancora esistenti per molti che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati congelati i risparmi di una vita".