Cecchini fa sentire la sua voce in Comune

È la voce che da anni racconta le più importanti gare ciclistiche del territorio, un timbro inconfondibile, ma soprattutto chiaro e coinvolgente, da speaker professionista. Non a caso è stato scelto come speaker della pre-team presentation in piazza della Signoria a Firenze e poi come voce in corsa nelle prime 4 tappe della più grande competizioni ciclistica a tappe del mondo, il Tour de France, che per la prima volta in 111 anni di storia è transitata lungo le strade italiane la scorsa estate. È il cattolichino Ivan Cecchini, profondo conoscitore e appassionato delle due ruote, promotore nel territorio e non solo del ciclismo e consigliere del Velo Club, società della Regina dove è dirigente da tanti anni a fianco del fratello Massimo, presidente. Ieri l’amministrazione comunale ha voluto conferirgli un attestato al merito con una cerimonia in sala Giunta. A consegnargli la pergamena la sindaca Franca Foronchi, insieme all’assessore allo Sport Federico Vaccarini e al presidente del consiglio comunale Alessandro Montanari. "La sua voce è capace di creare emozioni e di rendere speciale ogni gara che commenta anche con grande competenza tecnica – ha detto la sindaca – Professionalità e talento di un nostro concittadino riconosciuti a livello internazionale con l’incarico da speaker al Tour de France. Ma a Ivan Cecchini va anche il nostro grazie per l’impegno che con la sua società infonde da anni per la promozione e diffusione del ciclismo, anche tramite l’evento della Granfondo squali trek, un evento davvero unico. Siamo lieti di consegnarli questo riconoscimento a nome di Cattolica". Lui stesso commenta: "Un’esperienza davvero unica che porterò per sempre con me, il ciclismo è una mia grande passione e con il Velo Club ci impegniamo per valorizzare e promuovere sempre di più questo sport a partire dai più giovani. Siamo una delle più belle realtà dell’Emilia-Romagna".

Luca Pizzagalli