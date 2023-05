Cene e aperitivi nel ristorante panoramico in hotel "Ci siamo ispirati ai rooftop bar di New York"

Dalla vista sulla Vecchia pescheria a quella sul mare. Con un ristorante panoramico dove gustare cene e anche cocktail e aperitivi. E’ il nuovo locale estivo firmato Foyer. I gestori del locale della Vecchia pescheria (e del vicino Gate 1962) a inizio mese hanno inaugurato il rooftop sulla terrazza del My Place hotel. I titolari dell’albergo, ristrutturato di recente, hanno deciso di affidare quest’anno la terrazza ai gestori del Foyer, che l’hanno completamente trasformata "Il locale, così come l’abbiamo ideato e strutturato, è una bella novità per Rimini – dice Wendy Ormerod, che gestisce con la famiglia il Foyer e le altre attività – Ci siamo ispirati ai rooftop bar che esistono in tante città del mondo, in particolare a quelli di New York dove si possono bere i migliori cocktail della Grande Mela. Ma il nostro non è solo un bar, ma anche un ristorante".

Il rooftop del Foyer al My Place hotel, "è aperto a tutti (non solo ai clienti dell’albergo, ndr) ogni giorno dalle 18. Gestiamo il ristorante con il personale del Foyer alla Vecchia pescheria, che tra poco chiuderà per la pausa estiva". Per chi vuole cenare o bere qualcosa, il consiglio è di prenotare, vista la capienza limitata. Sempre al mare, ma nella zona di Rimini nord, anche quest’anno i titolari del Foyer e del Gate 1962 sono impegnati con il Lazy club, il ristorante che gestiscono sulla spiaggia di Rivabella.