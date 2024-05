Centri estivi, aperte le iscrizioni

Anche quest’anno il Comune di Bellaria Igea Marina e Kiklos rinnovano la collaborazione per il progetto dei campi estivi. Si svolgeranno dal primo luglio al 31 agosto e propongono tante attività di socialità e divertimento con giochi anche in inglese. Ma non solo perchè non mancheranno lo sport, i laboratori creativi e le gite in mare. Il tutto per differenti fasce di età, dalla scuola d’infanzia fino all’ultimo anno di elementari. Le iscrizioni scadranno il primo giugno. Per informazioni è possibile rivolgeri al Comune.