Centro blindato prima di Natale . L’isola sarà protetta dai varchi

Centro blindato prima dell’inaugurazione del Villaggio natalizio. E’ questo l’obiettivo che si sono dati in municipio per realizzare il controllo dei varchi dell’isola pedonale attorno a viale Ceccarini. La necessità di bloccare i varchi, rendendo l’accesso al centro controllato, era emersa da tempo e in primavera aveva avuto una accelerazione dopo le spaccate ai negozi avvenute nei mesi precedenti. Furti avvenuti con furgoni o auto lanciate contro le vetrine come arieti. L’ultimo, a fine gennaio, aveva mandato in frantumi la grande vetrata della boutique Gaudenzi in via Ippolito Nievo, sempre all’interno della zona a traffico limitato di viale Ceccarini. Furti organizzati, con professionisti che studiano quando colpire, ovvero all’arrivo delle nuove collezioni, facendo razzia in pochi minuti, prima che possano giungere sul posto le forze dell’ordine.

Contro i veicoli lanciati sulle vetrine i negozianti non hanno difese. E dopo le polemiche sulla sicurezza in centro, per evitare l’intrusione di mezzi e ladri, l’amministrazione aveva infine deciso di procedere con veri e propri blocchi in alcune vie di accesso, lasciando i rimanenti varchi ai cosiddetti pilomat: le colonnine che scompaiono nel momento in cui il mezzo può accedere perché autorizzato e si alzano rendendo impossibile forzare il blocco, evitando spiacevoli presenze. Il Comune ha individuato come accessi governati dai pilomat, quelli di viale Gramsci e viale Virgilio. Saranno una entrata e una uscita dal centro per i mezzi autorizzati, inclusi quelli di emergenza, dal 118 ai vigili del fuoco. Tutti gli altri varchi, il che significa viale Dante, viale Milano e così via, saranno bloccati da fioriere appositamente studiate per diventare invalicabili.

Ieri mattina in municipio si è svolto un incontro tecnico a cui era presente l’assessore alla Viabilità e Lavori pubblici, Simone Imola, per mettere a punto la tabella di marcia. Saranno diverse le ditte interessate nel cantiere, e in primo luogo si interverrà sui sottoservizi. I primi lavori potrebbero partire già la prossima settimana. Stando alle previsioni fatte dagli uffici, l’intervento non dovrebbe occupare molte settimane, consentendo di terminare il tutto prima dell’inaugurazione del villaggio natalizio prevista il 24 novembre. Ciò non significa che il centro blindato sarà subito operativo. Servirà altro tempo per mettere a punto il sistema con l’elenco dei veicoli autorizzabili, i pass per attività e residenti e altro ancora. Una fase che in centro si augurano sia il più breve possibile perché l’inverno si sta avvicinando e l’incubo delle spaccate tornerà.

Andrea Oliva