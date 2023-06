Rimini, due chili di cocaina nell’auto parcheggiata: arrestato spacciatore

Rimini, 7 giugno 2023 - Più di due chili di cocaina nascosti nella macchina parcheggiata in strada. In manette è finito un albanese di 37 anni, arrestato dai carabinieri di Misano nel corso di un’operazione antidroga eseguita martedì mattina nella zona del Ghetto Turco di Rimini. Era da tempo che gli investigatori tenevano d’occhio il 37enne, sospettando che potesse essere collegato al traffico di ‘polvere bianca’ nelle strade della Riviera.

Durante un controllo nel suo appartamento, eseguito appunto martedì scorso, l’uomo si è mostrato fin da subito particolarmente nervoso, convincendo quindi i militari ad eseguire una perquisizione approfondita. I sospetti dei carabinieri si sono rivelati fondati. Sopra il frigorifero, nascosti dentro un berretto da bambini, c’erano infatti tremila euro in contanti.

Il 37enne non avrebbe saputo giustificare in alcun modo la provenienza del gruzzolo. A quel punto i militari si sono convinti ad andare fino in fondo ed hanno esteso la perquisizione anche alla macchina del sospettato, che si trovava parcheggiata in strada.

All’interno della vettura sono state rinvenute ben 2.500 dosi di cocaina pronte per essere piazzate ai consumatori, per un peso complessivo di 2 chili e 35 grammi. Il tutto era stato accuratamente ripartito in quindici involucri sottovuoto. Lo stupefacente è stato posto sequestro dai militari dell’Arma, mentre il 37enne – nei cui confronto è stato ipotizzato il reato di detenzione ai fini di spaccio – è stato dichiarato in arresto e accompagnato in carcere in attesa di comparire in aula, davanti al giudice del tribunale di Rimini, per l’udienza di convalida.