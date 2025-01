Colletta per il centro ippico dopo il furto

"Non mi aspettavo tanta generosità. Sono commossa. È bellissimo vedere quante persone abbiano deciso di aiutarci in questo momento difficile". Alice Arcangeli, la titolare del centro ippico Le Querce di Santarcangelo, ancora stenta a crederci: grazie alla raccolta fondi ("avviata dai miei fratelli") dopo il furto subito la notte tra il 5 e il 6 gennaio, sono già arrivate oltre 70 donazioni. La colletta, lanciata sulla piattaforma Gofundme, in pochi giorni ha permesso di raccogliere già più di 4mila euro. E le donazioni continueranno ancora per qualche giorno, per sostenere il centro ippico a San Martino dei mulini che ha subito danni per oltre 10mila euro.

Quella notte i ladri in azione a Le Querce hanno smurato la cassaforte, portando via tutti i soldi (gli incassi di diversi giorni e la raccolta fondi avviata dal centro per curare due cavalli), e rubato anche varie attrezzature. Il centro ippico non hai mai interrotto l’attività, ma il danno "è stato enorme per noi", ammette la Arcangeli. I ladri hanno colpito prima che venisse installato il nuovo sistema antifurto. L’allarme montato a dicembre era stato tolto perché, aveva spiegato la Arcangeli, "il sistema non riusciva a fare la chiamata di soccorso al telefono in caso di effrazione". Tra soldi in contanti e attrezzature (tra cui alcune selle e una decina di testiere per cavalli) il danno subito con il furto supera i 10mila euro.

Da qui la raccolta fondi avviata dai fratelli di Alice "per dare una piccola mano a lei e a tutto lo staff e riuscire a riprendersi. Abbiamo assistito al fantastico lavoro di Alice e del suo team negli anni. Grazie a impegno e fatica, e soprattutto a un immenso cuore, Le Querce oggi sono una piccola realtà che ama gli animali e che insegna ad amarli. Con un piccolo gesto possiamo aiutare il centro a riprendersi e a limitare i danni dopo l’orribile gesto". Un appello a cui tanti hanno già risposto con una donazione.