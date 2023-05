Colombo, l’addio è rimandato

"Molto difficile, per non dire impossibile, il passaggio di consegne tra la consigliera Beatriz Colombo e Stefano Paolini entro il prossimo consiglio comunale di martedì". Mentre in Fratelli d’Italia le acque continuano ad agitarsi, a fare il punto sulla possibilità che la deputata Colombo lasci già nel prossimo consiglio è il presidente del consiglio Simone Gobbi. "Nella migliore delle ipotesi servono un paio di giorni per completare tutti gli atti necessari al passaggio tra un consigliere e chi gli succede. Se la consigliera Colombo dovesse completare tutti i documenti e consegnarli di primo mattino domani sarebbe comunque molto complicato. Queste restano ipotesi visto che ad oggi non ho avuto alcuna segnalazione". Intanto tra i Fratelli il pressing continua. Per il coordinatore provinciale, Filippo Zilli, sarebbe solo una questione di tempo. Silente il coordinatore di Riccione, Stefano Paolini, ovvero colui che dovrebbe succederle in consiglio comunale. C’è poi un dato: tra gli onorevoli romagnoli eletti tra le fila dei Fratelli pare che la Colombo sia l’unica a lasciare il doppio incarico. Ma al proposito usiamo il condizionale visto che la deputata ha annunciato le dimissioni, ma non le ha ancora date.