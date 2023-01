Buon compleanno Marco Simoncelli, oggi il pilota di Rimini avrebbe compiuto 36 anni

Coriano (Rimini), 20 gennaio 2023 – Passano gli anni, ma resta una ferita ancora aperta: la morte di Marco Simoncelli, avvenuta 23 ottobre 2011, è impressa nella memoria di molte e molti, quando il giovane pilota, appena 24enne, perse la vita in quella curva durante il Gran Premio della Malesia.

Sic, allora già campione del mondo nel 2008 con la 250 e passato al MotoGP nel 2010, coi suoi riccioli ribelli e il sorriso contagioso ha sconvolto il mondo del motociclismo e non cadendo dalla sua Honda a causa dell’incidente fatale avvenuto al secondo giro sul circuito di Sepang.

Marco Simoncelli è nato a Cattolica il 20 gennaio del 1987, ma è sempre vissuto a Coriano, in provincia di Rimini. Debutta nel motomondiale nel 2002, a soli 15 anni, nella classe 125. E il resto è storia.

La sua morte prematura ha dimostrato come SuperSic fosse amato non solo da appassionati delle moto, probabilmente per la sua schiettezza e spontaneità. Tante le iniziative dopo la sua scomparsa. Suo padre, Paolo Simoncelli, ha dato vita ad una fondazione benefica a suo nome; e il suo nome lo porta oggi anche il circuito Misano Adriatico.

Il suo numero, il 58, sarà in eterno di Marco Simoncelli: dopo esser entrato nella Hall of fame della MotoGP, è stato ritirato. E oggi, per il suo 36esimo compleanno, il Comune di Coriano invita tutte e tutti alle ore 19 del 20 gennaio 2023 nella via dedicata a Marco Simoncelli per dedicare all’eterno pilota una panchina; a seguire aperitivo e brindisi. Sempre qui, aperto anche il museo La storia del Sic dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

.