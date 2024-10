Con il Cuore 21 torna a Riccione ’Who is Pinocchio’

Una delle favole più conosciute e amate dai bambini, rappresentata da un cast di eccezione attraverso il linguaggio del teatro e della danza. Domenica alle 18 il sipario del Palacongressi di Riccione si apre sui ragazzi del Cuore 21 pronti a mettere in scena ’Who is Pinocchio’, la rivisitazione teatrale del capolavoro di Carlo Collodi.

Realizzato dai membri affetti da disabilità intellettiva del Cuore 21 di Riccione, l’opera esplora valori importanti che vanno oltre la semplice narrazione della popolare fiaba, partendo dall’inclusione e dalla creatività. ’Who is Pinocchio’ ha debuttato sul palco per la prima volta lo scorso 10 maggio nella Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down e ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico. In quell’occasione i ragazzi hanno dimostrato non solo un notevole talento artistico, ma anche uno straordinario progresso in termini di autonomia e fiducia in loro stessi. Il Cuore 21 opera da diversi anni sul territorio ed è attivo nella promozione di attività educative e nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettive.

L’appuntamento gode del patrocinio del comune e l’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera con un contributo minimo di 10 euro. E’ richiesto confermare la partecipazione sul sito dell’evento.

f.t.