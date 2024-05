Con il Gubbio si gioca martedì in notturna

Calcio d’inizio alle 20.30. C’era da aspettarselo, poi ieri è arrivata anche l’ufficialità. La gara che martedì della prossima settimana a Gubbio, primo turno dei playoff, tra il Rimini e gli umbri, avrà inizio alle 20.30. Lo ha ufficializzato ieri la Lega mettendo nero su bianco gli orari di inizio di tutti i confronti della prima giornata.

Quella da dentro o fuori. Una volta saputi con esattezza data e orario di inizio, i club dei tifosi biancorossi si sono subito mobilitati per dare il via alle prenotazioni. Il Collettivo Riminese viaggerà verso l’Umbria in pullman. Martedì della prossima settimana il ritrovo allo stadio è fissato per le 17.45, con partenza alle 18. Il viaggio, destinazione stadio ’Barbetti’, costa 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536.

C’è un viaggio verso Gubbio da programmare, ma presto ci sarà anche un biglietto da acquistare. Esattamente quando il club darà tutte le coordinate per l’acquisto dei tagliandi di ingresso allo stadio. Sarà un ritorno a Gubbio per tanti tifosi del Rimini che sugli spalti dello stadio eugubino si erano seduti anche domenica scorsa per l’ultima della regular season. Con la speranza che questa volta possa finire in maniera molto, ma molto diversa.