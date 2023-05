"Con me Gemmano si farà valere ancora"

Riziero Santi, sindaco uscente, si ricandida a Gemmano e a poche ore dal voto (si vota domenica 14 e lunedì maggio) lancia il guanto di sfida all’avversario Michele Iorio.

Perchè si ricandida per Gemmano?

"Sono nato 66 anni fa a Gemmano e abito a Riccione. Sono il sindaco uscente alla seconda legislatura. Mi sono candidato per la terza volta perché mi è stato chiesto da chi ha collaborato con me in questi anni e da tanti paesani e perché sono orgoglioso di poter fare qualcosa per il comune dove sono nato".

Quali sono i punti forti del suo programma?

"Manutenzione, innovazione e sviluppo sono i tre cardini del mio programma. Penso alle strade che dobbiamo finire di mettere a posto e ai cimiteri, penso al centro storico che vogliamo riqualificare, penso alle famiglie della frazione di Villa alle quali voglio dare un centro sportivo rinnovato e dotato di spazi per la socializzazione, penso all’ambiente. Ai servizi per i bambini e per i ragazzi, e al nuovo asilo nido che vogliamo aprire. Sarebbe il primo della storia di Gemmano. Se si vuole combattere lo spopolamento bisogna offrire servizi per le giovani famiglie. Noi saremo in grado di farlo perché abbiamo già individuato la struttura e la modalità gestionale. Penso poi alle imprese del territorio e penso agli anziani che hanno dato tanto a questo paese. Voglio dare a Gemmano un nuovo Pug per dare risposta a chi vuole qualificare la propria abitazione e la propria azienda. Infine lavoreremo al riconoscimento delle Grotte di Onferno quale patrimonio Unesco".

Perché i gemmanesi dovrebbero rivotarla?

"Perché i gemmanesi sanno che in questi anni da sindaco mi sono prodigato, e ci ho messo testa, cuore e passione. Perché con me Gemmano si è fatto valere. Perché con me ho una lista di candidati gemmanesi molto rappresentativi, coesi e determinati. Perché la continuità amministrativa è un valore aggiunto".

Infine, una battuta sul suo avversario?

"Non lo conosco, non è solito frequentare Gemmano".

E uno slogan per il voto a suo favore?

"Non si compra a scatola chiusa. Santi è una garanzia di trasparenza, competenza ed esperienza, non si sbaglia".

lu.pi.