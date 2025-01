Con Mr Dudi gli animali fantastici e come domarli

Dopo il soldout con il concerto del quartetto Eos, il festival Piccoli mondi, la rassegna riccionese di musica e teatro per famiglie, continua con lo Stramagante Mr Dudi, personaggio magico, buffo e ironico, che porta in scena lo spettacolo liberamente ispirato al film Animali fantastici e dove trovarli (tratto dalla saga letteraria di Harry Potter). L’appuntamento è per domenica 2 febbraio alle 17 nella nuova Sala Africa, in viale Gramsci (ingresso 7 euro). Lo Stramagante Dudi porterà in scena le storie di alcuni animali magici e i molteplici tentativi di un mago per addestrarli, loro malgrado. Uno spettacolo di magia e teatro insieme, che vuole trasmettere anche una sorta di messaggio agli adulti in platea: i bambini non vanno addestrati ma solo amati, e uno dei modi migliori per farlo è giocare con loro per comprenderne il linguaggio. Gli allestimenti originali sono di Giulia Tomassini. Dopo l’appuntamento con lo Stramagante Mr Dudi, Piccoli mondi tornerà in scena il 16 febbraio con il concerto La vita è bella di Cristina Di Pietro. La rassegna alla Sala Africa di Riccione quest’anno è stata ulteriormente arricchita: ai concerti e alle performance teatrali per famiglie si sono infatti aggiunti i matinée per le scuole, per un totale di 10 appuntamenti.

ni.co.