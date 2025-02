Conor McGregor sceglie il ristorante sul mare a Misano e lascia 2mila euro di mancia

Estremo, discusso, un campione sopra le righe. Quando c’è Conor McGregor c’è una certezza: non sarà un evento banale. Così dopo il bagno di folla in fiera al Beer & Food Attraction di Rimini, il campione irlandese ha voluto trascorrere una serata divertente e rilassante. Dove? Al ristorante il Gambero Sbronzo di Marco Massalini, a Misano Adriatico. E come volevasi dimostrare tra piatti ricercati, risate e selfie la serata si è chiusa con la maxi mancia di Conor, ben 2mila euro, un valore di gran lunga maggiore rispetto al conto.

"Ho ricevuto la telefonata del mio amico e cliente Lele Danzi che mi porta sempre tutti i personaggi vip di passaggio a Riccione – racconta Massalini –. Questa volta si trattava di un ospite davvero speciale: Conor McGregor, e il suo entourage, una ventina di persone in tutto, tra cui Gabriel Ernesto Rapisarda, imprenditore e partner di McGregor che gestisce tutte le sue attività in Italia, oltre allo stesso Danzi".

A tavola i commensali hanno ordinato cruditè e crostacei freschi come entrée, seguiti da paccheri con King Crab, come secondo branzino nostrano con carciofi, e, per concludere, un classico tiramisù preparato da Daniela, moglie di Marco. "L’atmosfera era festosa e rilassata e Conor si è prestato con piacere ed allegria a fare foto e video con tutti i ragazzi del locale. La sorpresa è arrivata al momento del conto. McGregor e il suo entourage al momento di andar via hanno voluto lasciare ai ragazzi una cospicua mancia, circa il doppio del conto. "Non mi è mai capitato una cosa del genere" ricorda Massalini.