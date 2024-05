Conto alla rovescia. Macfrut punta al record. Lollobrigida al taglio del nastro

Si annuncia un’edizione da record per Macfrut, dall’8 al 10 maggio, che sarà inaugurata dal ministroFrancesco Lollobrigida, mercoledì alle 11. Un possibile record che confermerebbe il trend in forte crescita degli ultimi eventi fieristici a Rimini, tra fine 2023 e inizio di quest’anno. È tutto pronto per la vetrina internazionale della filiera dell’ortofrutta 2024. Ad animare gli stand ben 1.400 espositori da tutto il mondo in rappresentanza dell’intera filiera, saloni tematici, un centinaio di eventi su trend e tendenze del settore, e un doppio campo prova di circa 3.000 metri quadri sull’innovazione frutticola e orticola. Importante come sempre la presenza estera con il 40 per cento di espositori oltreconfine, che fanno di Macfrut l’evento agrifood più internazionale nel nostro Paese, a cui si aggiungono 1.500 top buyer grazie al fondamentale supporto di Agenzia Ice.

Area internazionale partner sarà la Penisola arabica, presente con un centinaio di buyer, mentre Regione partner sarà la Puglia con le sue produzioni d’eccellenza, a partire dall’uva da tavola prodotto simbolo della 41esima edizione della fiera. Protagonista della tre giorni è ovviamente l’ortofrutta, settore centrale nell’agroalimentare del nostro Paese, con un valore di oltre 16 miliardi di euro nella fase agricola che salgono a circa 50 miliardi sull’intera filiera. Le esportazioni di ortofrutta fresca e conserve nel 2023 hanno toccato quota 11,6 miliardi di euro di cui 5,7 derivanti dai prodotti freschi. In Italia complessivamente sono 300mila le aziende coinvolte per 1,3 milioni di ettari per una produzione di circa 24 milioni di tonnellate di frutta e verdura (fonte Ismea). Al taglio del nastro, con il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, anche Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna, Donato Pentassuglia assessore all’Agricoltura Regione Puglia e Renzo Piraccini presidente di Macfrut.

In fiera ci saranno espositori da quattro continenti. A partire dall’Africa, con 400 espositori da 24 Paesi con tante prime volte come nel caso di Ruanda, Repubblica Democratica del Congo, Marocco, Namibia e Togo. Tra le conferme con aree ampliate troviamo Egitto, Algeria, Sudafrica, Nigeria, Mozambico e Mali con 37 imprese. Un’altra area importante è il continente sudamericano grazie a collettive da Cile, Panama e Repubblica Dominicana, Venezuela, Cuba e Argentina. E ancora, la Penisola arabica con un centinaio di buyer. Tra le new entry l’India, presente anche con una cinquantina di top buyer, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Libano, Brasile e Argentina, mentre in ambito europeo importante è la presenza di 22 grossisti dai due principali mercati della Spagna (Madrid e Barcellona).